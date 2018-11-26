На Балаковской АЭС продлили срок эксплуатации энергоблока

Балаково, Саратовская область, , 14:15 — REGNUM На Балаковской АЭС (г. Балаково Саратовской области, филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) в рамках планового капитального ремонта энергоблока №1 проведена масштабная технологическая операция — восстановительный отжиг металла корпуса реактора. Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», это уникальная российская технология, разработанная национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», позволяет с помощью отжига восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реактора.

Аналогичная технология уже успешно применялась на реакторах средней мощности ВВЭР-440, что позволило увеличить срок их службы с 45 до 60 лет. Однако сейчас данная процедура впервые в истории мировой атомной энергетики была проведена на реакторе большой мощности типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор мощностью 1 ГВт). Это позволит не только увеличить ориентировочно на срок от 15 до 30 лет эксплуатационный ресурс реактора, но и повысить безопасность реакторной установки в целом. Корпус реактора — это важнейший незаменяемый элемент ядерной энергетической установки (ЯЭУ) и именно от его срока службы зависит срок эксплуатации всего атомного энергоблока в целом.

Комментируя это событие, генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил: «Успешное завершение отжига корпуса реактора 1-го энергоблока Балаковской АЭС позволяет нам говорить о колоссальном техническом прорыве в атомной энергетике, который стал возможен благодаря совместной работе всех участников этого проекта. Сегодня во всем мире работают порядка 20-ти реакторов-«тысячников» российского дизайна. И восстановительный отжиг — это та новая и на сегодняшний день единственная в мире технология, которая позволяет продлить срок службы реактора и которую Россия может предложить сегодня другим странам, развивающим атомную энергетику».

На энергоблоке №1 Балаковской АЭС весь процесс отжига проходил в реакторном зале, сам реактор оставался на своем штатном месте. Основной этап — медленный нагрев металла корпуса до температуры плюс 565 градусов по Цельсию завершился 8 ноября 2018 года, а 9 ноября началась его стационарная выдержка, которая продлилась 100 часов, после чего металл постепенно охлаждался. Научное руководство, авторский надзор, а также контроль за соблюдением при отжиге требуемых параметров и режимов технологии отжига на всех его этапах осуществляли сотрудники Курчатовского института.

«Технология отжига ядерного реактора ВВЭР-1000 — это полностью российская разработка, которая создавалась в НИЦ «Курчатовский институт» около 10 лет. Восстановительный отжиг корпуса реактора прошел в штатном режиме, от монтажа оборудования до завершения операции», — отметил заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Алтынбаев.

«По сравнению со своими предшественниками — реакторами типа ВВЭР-440 — «тысячники» гораздо больше в диаметре, стенки их корпуса значительно толще, другой состав корпусной стали, что потребовало новой технологии проведения отжига, — отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Балаковской АЭС Юрий Рыжков. — На сегодняшний день наша задача — подтвердить соответствие экспериментально зарегистрированным при проведении отжига регламентным технологическим параметрам, получить разрешение на пусковые операции в Ростехнадзоре и по завершению капитального ремонта произвести пуск энергоблока №1».

Все работы осуществлялись также при участии концерна «Росэнергоатом», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НПО «ЦНИИТМАШ», а также специалистов Балаковской АЭС, Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт» и ООО НПФ «ТермИКС».