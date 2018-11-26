Выплату на первенца в Ульяновской области хотят увеличить

Ульяновск, , 14:10 — REGNUM В Ульяновской области могут увеличить ежемесячную выплату на первенцев, которую молодые мамы начнут получать в 2019 году. Размер выплаты планируется увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. за счёт бюджетной экономии. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

С 1 января 2019 года в регионе вводится ежемесячная выплата на первенцев, которую смогут получить молодые мамы в возрасте до 25 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает 15 550 рублей. По расчётам властей, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 тыс. молодых мам. Размер выплаты — 3 тыс. рублей.

«Сейчас за счёт образовавшейся экономии бюджета рассматриваем возможность увеличить её до 4,5 — 5 тысяч рублей», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Губернатор также заявил о том, что «мы предоставим право всем семьям без учета критерия нуждаемости направлять средства капитала «Семья» на погашение ипотечных кредитов». По предварительным оценкам, это коснётся почти 4 тыс. семей, на реализацию будет направлено почти 320 млн рублей.