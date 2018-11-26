Роскосмос определился с разработчиками информационных систем спутников

Москва, , 13:51 — REGNUM В тендере госкорпорации Роскосмос на разработку унифицированных бортовых информационных систем для космических аппаратов победили два российских предприятия. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Отмечается, что цена контракта составит 9,084 млрд рублей, а заниматься разработкой информационных систем будут специалисты АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» и АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».

Также в конкурсной документации указано, что унифицированные интегрированные бортовые информационные системы для перспективных космических аппаратов должны быть созданы на отечественной электронной компонентной базе.

Следует отметить, что на выполнение контрактов, согласно документам, отведено шесть с небольшим лет — с окончания 2018 по 2025 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что государственная корпорация Роскомос в ближайшие два года намерена заказать две ракеты-носителя «Союз-2−1б» для запуска спутников системы ГЛОНАСС.

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