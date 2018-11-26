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Изменения климата чреваты для США суровыми рисками в экономике — сенатор

Экономика

«Это абсолютный позор — скрывать правду об изменениях климата в год, когда сотни американцев погибли во время пожаров, ураганов, наводнений и цветения водорослей, вызванных климатическими изменениями», — ранее заявил президент национальной федерации дикой природы Коллина О'Мары

Вашингтон, 26 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  Изменения климата чреваты для инфраструктуры, экономики и продовольственной безопасности США самыми серьезными последствиями, считает сенатор Камала Харрис. Комментируя на своей странице в твиттере доклад, опубликованной администрацией США и посвященный последствиям изменения климата на всей территории страны, сенатор пишет:

«Новый доклад от ведущих ученых подтвердил, что мы вступили в эру климатических изменений. Общины по всей стране уже испытывают на себе изменения климата, и эти последствия будут становится только более суровыми, если мы не начнем действовать сейчас. Повышение температуры и экстремальные погодные условия, по прогнозам, нанесут ущерб нашей сельскохозяйственной отрасли, угрожая сельскохозяйственным общинам и продовольственной безопасности. А наша стареющая национальная инфраструктура будет доведена до пределов экстремальными погодными явлениями, угрожающими нашей национальной безопасности и экономике. Мы должны наметить другой путь вперед. Как нация, мы можем опираться на руководителей штатов, больших и маленьких городов по всей стране, чтобы перейти к более чистому, экологичному и экономически безопасному будущему».

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном докладе произошедшие недавно в США пожары объяснили именно изменениями климата. Также к последствиям климатических изменений авторы отнесли наводнения, бури, шторма и вероятное похолодание на севере Соединенных Штатов.

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