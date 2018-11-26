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Аграрии Ингушетии похвалились хорошим урожаем

Экономика

В Ингушетии в 2018 году собран хороший урожай зерновых и овощных культур, фруктов, подсолнечника

Аграрии Ингушетии похвалились хорошим урожаем
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Магас, 26 ноября 2018, 13:45 — REGNUM  В Ингушетии в 2018 году собран урожай, превысивший показатели 2017 года. Практически по всем культурам аграрии добились значительных результатов. Об этом заявил в ходе расширенного заседания правительства и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухажир Албаков, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе главы региона.

Так, по его словам, собрано 115 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур против 67,9 тыс. тонн, выращенных годом раньше. Масличных культур в том числе подсолнечника и рапса собрано 3,4 тыс. тонн против 1,5 тыс. тонн в 2017 году. Урожай картофеля и овощей открытого грунта составил 11,4 тыс. тонн.

Плодовых культур с площади 742 га аграрии собрали 21 тыс. тонн против 17 тыс. тонн в 2017 году. При этом средняя урожайность составила 283 ц/га, а в компании «Сад-Гигант» — 410 ц/га. На хорошие показатели урожайности в 2018 году, по мнению Албакова, повлияли внесение минеральных удобрений весной и обработка посевов.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал главу минсельхоза обратить внимание на проведение осеннего сева, в том числе на своевременную и качественную подготовку техники к нему. Особо он отметил важность подготовки для посева качественных семян и приобретение необходимого количества удобрений.

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Стоит отметить, что в 2017 году Ингушетия заняла первое место в СКФО по увеличению урожайности. Средняя урожайность зерновых в регионе составила 30,3 ц/га.

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