В Британии оценили последствия Brexit для экономики

Лондон, , 13:42 — REGNUM Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) будет стоить Соединенному королевству £100 млрд в год, об этом говорится в отчете Национального института экономических и социальных исследований, пишет The Independent.

Отмечается, что если Brexit будет осуществлен по нынешнему соглашению, то это приведет к падению ВВП Британии на 4% до 2030 года. Это связано с препятствиями в сфере услуг, которые сделают данный сектор экономики менее привлекательным и в итоге спровоцируют сокращение инвестиций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на внеочередном саммите ЕС европейскими странами был одобрен 585-страничный договор о выходе Великобритании из ЕС. Соглашение еще должно быть утверждено Европарламентом и Палатой общин Соединенного королевства.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что выход Соединенного королевства из состава Европейского союза отвечает интересам подданных Её величества. Она подчеркнула, что действует от лица всех тех, кто проголосовал за выход из Евросоюза, а это — большинство британского общества.

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