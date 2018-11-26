Нефтяные аппетиты Минска растут

Минск, , 13:36 — REGNUM По данным Белстата, в январе-сентябре 2018 года Белоруссия на 1,1% — до 1,23 млн т нарастила экспорт сырой нефти при средней цене $500,1 за тонну и получила по этой статье $613,5 млн (с учётом повышения цен на 42%). За этот же период из России было импортировано 13,6 млн тонн нефти на $5,23 млрд: в стоимостном выражении импорт подорожал на 38% до $384,5 за тонну. Разница в ценах указывала на сумму скрытых дотаций Россией белорусского бюджета.

Согласно достигнутым в апреле 2017 года межправительственным договорённостям, Белоруссия получила право ежегодно закупать по «интеграционным» ценам 18 млн тонн российской нефти для собственных нужд, а всего получать 24 млн тонн. Из них 6 млн тонн поставляются по схеме «перетаможки» — российские экспортные пошлины с этого объёма правительство РФ разрешило зачислять в белорусский госбюджет в качестве уступки при решении спора по цене на поставляемый в Белоруссию российский газ. При этом российский газ в Белоруссию тоже поставляется по льготным «интеграционным ценам» и обходится дешевле, чем какой-либо другой стране-покупателю продукции российского «Газпрома».

На эту тему ранее: Шматко: Белоруссия и Россия поставили «большую жирную точку» в истории «газовых войн»

За 9 месяцев 2018 года Белоруссия нарастила импорт российского природного газа на 6,6% — до 14,3 млрд кубометров ($132,4 за 1 тыс. кубометров). Этот объём обошелся в $1,89 млрд с учётом снижения цены поставок на 3,1%. Кроме того, из РФ было импортировано на 6,6% больше — до 10,3 млн тонн нефтяных газов и газообразных углеводородов на $2,06 млрд (цена на 1% ниже прошлогодней).

Внутренние потребности Белоруссии в сырой нефти оцениваются в 5−5,5 млн т ежегодно. Оба белорусских НПЗ перерабатывают российскую нефть, в периоды «нефтяных войн» с Россией — также небольшие объёмы венесуэльской, иранской и азербайджанской (в т.ч. российской, поставляемой из Азербайджана через Украину). У выработанных нефтепродуктов два основных покупателя — Великобритания и Украина. На топливном рынке южной соседки поставки из Белоруссии обеспечивают почти половину потребностей.

Часть поставок из Белоруссии имела ярко выраженное российское происхождение, что обнаружилось при раскрытии «растворительно-разбавительной» и других схем. Правительство РФ освободило белорусских партнёров от поставок 1 млн т моторного топлива на российский рынок с учётом того, что они эти обязательства не выполняли со ссылкой на меньшую выгоду, чем при экспорте украинским и английским покупателям.

В январе-сентябре 2018 года Белоруссия нарастила импорт российских нефтепродуктов на 15% — до 2,6 млн тонн. Ещё около 0,1 млн тонн нефтепродуктов было ввезено из других стран — итого 2,7 млн тонн, что на 16,5% больше прошлогоднего показателя в физическом выражении и на 44,7% — в денежном. Весь импорт нефтепродуктов обошёлся в $1,09 млрд, при этом средняя цена тонны поставок выросла до $405,6 — почти на четверть (+24,2%).

За этот же период изменилась структура белорусского экспорта нефтепродуктов — он переориентировался на «страны вне СНГ». При этом поставки на Украину сократились почти на 12,6% в физическом выражении и на 14,5% выросли в стоимостном. Аналогично и с экспортом в Евросоюз (+17,1% и + 45,5% соответственно). В целом белорусский экспорт нефтепродуктов вырос до 9,3 млн тонн в физическом выражении и $4,97 млрд в стоимостном, при этом средняя цена тонны выросла до $534,1 — более чем на четверть (+25,9%).

После резкого взлёта импорта российских нефтепродуктов в I полугодии — почти в полтора раза к аналогичному прошлогоднему уровню, с осени начался спад, объяснимый наложенными правительством РФ ограничениями. Поэтому в 2019 году белорусский импорт российских нефтепродуктов сократится, прогнозируют эксперты.

Читайте также: Начнёт ли посол Бабич промышленную кооперацию Белоруссии и России?

Напомним, экспорт нефтепродуктов является важнейшей статьёй белорусского экспорта. Снижение мировых цен на нефть негативно сказалось на валютной выручке от внешнеэкономической деятельности и пополнении республиканского бюджета. Поэтому Александр Лукашенко распорядился увеличить объёмы переработки нефти на белорусских НПЗ и переориентировать экспорт нефтепродуктов на максимально маржинальные рынки.

Также отметим, что правительство РФ решило ограничить поставки в Белоруссию нефтепродуктов только теми видами, которые в союзной республике не производятся, дабы прекратить теневой реэкспорт и минимизировать ущерб для российского бюджета. При этом предприняты меры стимулирования экспорта вырабатываемых из российской нефти нефтепродуктов через российский порт Усть-Луга: РЖД продлила до конца 2025 года скидки в размере 50% на перевозки нефтепродуктов из Белоруссии.