«День без турникетов»: Свердловская область собирается обогнать Москву

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В Свердловской области планируют в 2019 году привлечь на «День без турникетов» вдвое больше посетителей, чем собрала на аналогичной акции Москва. Об этом заявил координатор проекта Андрей Щипачёв на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По планам Щипачёва, в апреле 2019 года планируется привлечь на акцию около 20 тысяч молодых и не только посетителей, которым бы открыли двери предприятия Свердловской области — от индустриальных гигантов до более компактных журналистских редакций Участники смогут определиться со своей профориентацией и узнать тонкости различных профессий.

Добавим, на последнем «Дне без турникетов» в Москве удалось собрать порядка 10 тысяч посетителей. Это вдвое меньше тех цифр, которые прогнозирует Щипачёв. Поэтому планы свердловчан выглядят амбициозно.

Глава отдела профессионального образования и государственного задания свердловского министерства образования Альберт Шавалиев также упомянул на пресс-конференции о том, что в регионе сложилась «заводская культура». «У нас есть интерес в том, чтобы дети оставались в муниципалитетах, чтобы их не манили огни большого города», — подчеркнул чиновник.

Напомним, акция «День без турникетов» прошла в Екатеринбурге впервые 23−24 ноября 2018 года и собрала 3 тысячи участников. Молодые посетители и их родственники смогли пройти на 38 предприятий области, обычно недоступные для граждан. Посетителям провели экскурсии и помогли определиться с будущей профессией.

Москва же проводит подобные мероприятия ещё с 2012 года. На последней акции в октябре 2018 года москвичам удалось привлечь около 10 тысяч посетителей, в ней участвовали 50 предприятий.

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