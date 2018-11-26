Определены сроки окончания проверки цен на аренду в аэропортах Москвы

Красногорск, , 13:24 — REGNUM Проверка жалоб на завышение стоимости аренды торговых площадей в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» может быть завершено в I квартале 2019 года. Об этом 26 ноября сообщил журналистам замглавы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

По его словам, указанная проверка является крайне трудоемким процессом, к которому следует подходить так, чтобы принимаемые службой решения «были максимально подкреплены доказательствами».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля замруководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников заявил, что цены на фастфуд в ресторанах Burger King и «Му-Му» в московских аэропортах будут снижены ввиду понимания компаниями социальной значимости такого решения.

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