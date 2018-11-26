Отказ Южной Кореи от мирного атома «писан вилами на воде»

Москва, , 13:22 — REGNUM 69,5% населения Южной Кореи одобряет использование атомной энергетики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 8 по 9 ноября Корейским ядерным обществом. Всего было опрошено 1006 жителей страны старше 19 лет. 46,5% заявили о том, что считают энергетическую политику действующей власти неудачной. Наблюдатели не исключают, что в сложившейся ситуации, когда население не согласно с предложениями власти, потребуется референдум о будущем атомной энергетики в стране. Напомним, пришедший к власти в мае прошлого года президент Мун Чжэ Ин настаивает на закрытии АЭС и увеличении использования возобновляемых источников до 20% к 2030 году.

«Такое отношение южнокорейского президента к атомной энергетике ни для кого сюрпризом не стало, — считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Андрей Яшлавский. — Во время досрочных президентских выборов он в своей предвыборной кампании говорил, что выступает за Южную Корею, в которой не будет атомных электростанций. Причём это одна из немногих азиатских стран с развитой экономикой. По ВВП она занимает 12-е место в мире. Она и сейчас продолжает уверенно развиваться, пережив бурный скачок в развитии. А ведь ещё в 1960-х годах Южная Корея была бедной и отсталой страной. Соответственно, сейчас её экономика нуждается в атомной генерации как в стабильном и надежном источнике электроэнергии. Первая АЭС была построена недалеко от прибрежного города Пусан в 1978 году. Если в 1980-м году большую часть энергобаланса страны — порядка 80% покрывала нефть, а атомная энергетика не дотягивала и до 10%, то в начале 21 века доля нефти резко снизилась до 9.8%, а доля атомной энергетики выросла почти до 40%. По некоторым оценкам, до трети необходимого объема электроэнергии Южная Корея получает от атомных электростанции».

«Новый президент Южной Кореи — человек, склонный к реформаторским настроениям. Одно из направлений его активной деятельности — это попытка разрешить корейскую проблему, которая тянется со времён окончания Второй Мировой войны. Тут он определённо преуспел. Второе направление — это отказ от использования атомной энергетики. Строительство новых станций он не приветствует, как, собственно, и продление сроков эксплуатации старых блоков четырёх станций, который есть в стране. Не будем забывать, что отношение к атомной генерации, — это палка двух концах, — подчеркнул Яшлавский. — С одной стороны, у Южной Кореи перед глазами пример Японии, пережившей в 2011 году цунами и его последствия. Экономически, кстати, эта провинция так и не оправилась от того удара — этим летом я как раз своими глазами видел, что провинция переживает не лучшие времена безотносительно следов радиации. С другой стороны, атомная энергетика — это один из самых безопасных видов генерации (не считая форс-мажоров, как Чернобыль или Фукусима), многие эксперты считают, что АЭС вредят природе меньше, чем те же тепловые станции. Плюс это и относительно дешевый способ получения электроэнергии».

«И тут у Мун Чжэ Ина могут возникнуть проблемы. Если Южная Корея откажется от атомной генерации, есть опасения, что серьезно вырастет стоимость электроэнергии для потребителя, — отметил он. — Поэтому неудивительно, что многие в стране выступают против таких резких шагов в отношении атомной генерации. Когда люди почувствуют на себе негативные последствия анонсированного президентом отказа от атомной энергетики, то его рейтинги несомненно пойдут вниз. И в этом случае его политическое будущее может оказаться под большим вопросом. Так же, как и судьба концерна KEPCO, который будет вынужден заниматься только экспортом своих услуг. Ему придётся реально искать новые рынки, чтобы строить атомные электростанции за рубежом. И не факт, что люди, работающие в отрасли, от этого не пострадают. Я считаю, что отказ от мирного атома, о котором говорит президент Южной Кореи, — это шаг, пока ещё вилами на воде писаный. Совсем не обязательно, что при следующем президенте (их выбирают на пять лет) эта история будет иметь какое-либо продолжение и ей не дадут задний ход. А пока Мун Чжэ Ин ратует за денуклеаризацию всего полуострова, включая и военные, и мирные ресурсы».

«Кстати, отказ от мирного атома, скорее всего, подстегнёт сотрудничество с нашей страной в области поставок российского газа. Насколько мне известно, президентами обеих стран прорабатывался вопрос поставок газа по трубе через КНДР и Северную Корею», — резюмировал эксперт.