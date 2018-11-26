В Ингушетии решают, чем заняться на приграничных с Чечней территориях

Магас, , 13:15 — REGNUM Развитие приграничных с Чечней территорий стало предметом обсуждения правительства Ингушетии. В сельские поселения Даттых и Алкун Сунженского района необходимо вдохнуть новую жизнь, дав возможность местным жителям начать свое дело при помощи властей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Направления, которые в первоочередном порядке они могут начать осваивать, весьма разнообразны.

Среди них, например, было названо развитие Алкунских месторождений известняка, организация производства по разработке Даттыхского месторождения каменной соли, развитие лесозаготовительного производства и первичной переработки древесины.

Дополнительные возможности для малого производства могут быть найдены в сфере животноводства, пчеловодства, растениеводства, торговли, туризма, гостиничного бизнеса. Есть возможность разводить в этих местах птицу, крупный и мелкий рогатый скот, рыбу, закладывать рощи грецкого ореха и фундука. Как отметили в ходе заседания правительства, местным жителям, желающим создать свое дело, могут оказать грантовую поддержку.

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Развитие приграничных территорий находится под особым контролем правительства РИ. В настоящее время уже завершается ремонт гравийной автодороги, ведущей в село Даттых. Будет открыто регулярное автобусное сообщение с городом Сунжа. Есть проекты по возобновлению электро-, газо‑ и водоснабжения. При условии заселения этих сел на 2019 год намечено начало строительства школы на 120 мест и детского сада на 60 мест, а также спортивной площадки.

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