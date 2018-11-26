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Сеть «Ашан» может заплатить до 500 тысяч за ошибку в рекламе

Экономика

«Компания «Ашан» проводила рекламную акцию — купить молоко с большой скидкой и объемом 1,4 литра»

Сеть «Ашан» может заплатить до 500 тысяч за ошибку в рекламе
Владимир Югасов © ИА Красная Весна
Ашан

Красногорск, 26 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  Сеть магазинов «Ашан» в Подмосковье может заплатить штраф до 500 тысяч за недостоверную рекламу, заявил заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области Дмитрий Стрельников, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Компания «Ашан» проводила рекламную акцию — купить молоко с большой скидкой и объемом 1,4 литра, — цитирует пресс-служба слова замруководителя УФАС. — Потребитель обратился на кассу с товаром, ему отказали в реализации товара по акции, сославшись на то, что данный товар не участвует в акции. Магазин был увешан баннерами, свидетельствующими, что товар участвует в акции».

По его словам, по факту инцидента было разбирательство, где установили, что такое молоко не реализуется.

«Торговая сеть сказала, что произошла техническая ошибка», — отметил Стрельников.

Замруководителя УФАС по Московской области добавил, что в целом торговые сети не являются активными нарушителями.

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