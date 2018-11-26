В Курчатовском рассказали подробности операции на реакторе большой мощности

Москва, , 12:58 — REGNUM Специалисты Балаковской АЭС и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» провели уникальную технологическую операцию на реакторе большой мощности — восстановительный отжиг металла корпуса реактора. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба института.

Технология отжига позволяет восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реактора. Ранее она успешно применялась на реакторах средней мощности ВВЭР-440, однако на реакторе ВВЭР-1000 мощностью 1 ГВт такая операция проводилась впервые в истории атомной энергетики.

Результатом работы атомщиков станет не только увеличение эксплуатационного ресурса реактора на 15−30 лет, но и повышение безопасности реакторной установки в целом.

«Восстановительный отжиг корпуса реактора прошел в штатном режиме от монтажа оборудования до завершения операции», — сообщил заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Алтынбаев.

Он отметил, что специалисты института осуществляли научное руководство, авторский надзор, а также контроль за соблюдением параметров и режимов на всех этапах отжига.

Все работы осуществлялись под научным руководством и при непосредственном участии НИЦ «Курчатовский институт» и организациями «Росатома» — Концерном «Росэнергоатом», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НПО «ЦНИИТМАШ», а также специалистами Балаковской АЭС, Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт» и сотрудниками ООО НПФ «ТермИКС».

Описанная технология применяется для восстановления физико-механических свойств металла корпуса реактора, которые меняются в процессе эксплуатации под действием нейтронного облучения и длительного воздействия повышенных рабочих температур.

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