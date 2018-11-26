В Воронеже раскрыт сговор поставщиков школьного питания на 280 млн рублей

Воронеж, , 12:47 — REGNUM В Воронеже региональное управление антимонопольной службы раскрыло факт сговора фирм, участвовавших в торгах на право поставки питания в школы города в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В общей сложности признаки сговора УФАС усмотрело при проведении 22 конкурсов на общую сумму контрактов в 280 млн рублей.

По информации антимонопольной службы, во всех конкурсах участвовали одни и те же фирмы, с минимальным снижением цены контрактов (0,001%): в одних конкурсах ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Комбинат школьного питания», в других — ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус», в третьих — ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Столица плюс». При этом все эти фирмы находились по одному и тому же юридическому и фактическому адресу, имели одного и того же бухгалтера и начальника отдела кадров. Позже компании признали наличие устных соглашений.

УФАС выдало фирмам предписания о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции.

«Организации обязались исполнить предписания антимонопольного органа. Тем не менее, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и направлении материалов дел в правоохранительные органы», — отметили в УФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре УФАС сообщило о выявлении картельного сговора на рынке услуг по организации школьного питания в Воронеже. А чуть ранее прокуратура опубликовала данные проверок школьных столовых Левобережного района Воронежа — там было выявлено 60 нарушений, возбуждено 17 административных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: На рынке школьного питания Воронежа нашли картельный сговор