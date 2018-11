Калужская область вошла в десятку инвестиционно привлекательных ОЭЗ

Калуга, , 12:38 — REGNUM Ассоциация развития кластеров и технопарков России подвела итоги II Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Об этом сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Отмечается, что целью составления рейтинга является определение уровня инвестиционной привлекательности ОЭЗ, наличия благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов, стимулирование развития конкуренции среди управляющих компаний ОЭЗ в борьбе за инвестиции, а также тиражирование лучших практик управления такими зонами.

В 2018 году в рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 13 регионов России. Экспертами оценивались девять зон промышленно-производственного типа, шесть технико-внедренческого типа, а также одна портовая ОЭЗ «Ульяновск», участвующая в рейтинге впервые.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа (девять площадок) в рейтинг не вошли, в связи с тем, что на их территории запрещено осуществление промышленной и технико-внедренческой деятельности.

Методика проведения рейтинга учитывает опыт определения более 25 ведущих отечественных и международных рейтингов инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, простоты ведения бизнеса, а также иных механизмов оценки инвестиционного климата, включая: Global Free Zones of the Year (Foreign Direct Investment Intelligence (FDI)); Рейтинг легкости ведения бизнеса — Doing Business (The World Bank); Индекс глобальной конкурентоспособности — The Global Competitiveness Indeх (The World Bank); Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Агентство стратегических инициатив) и др.

В основе методики рейтинга лежит комплексная оценка уровня инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов по 27 частным показателям, сгруппированным по 6 группам: инвестиционная привлекательность региона России; благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой; земельные ресурсы; инвестиционная активность резидентов ОЭЗ; информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ.

Особенностью рейтинга является проведение экспериментов со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов, в рамках которых оценивалась оперативность и качество предоставления информации о наличии необходимой промышленной и инженерной инфраструктуры для размещения на территории ОЭЗ новых предприятий. Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности исследования на всех этапах его проведения был сформирован независимый Экспертный совет рейтинга. Отличительной особенностью формирования совета по сравнению с 2017 годом стало широкое привлечение в качестве экспертов представителей крупного бизнеса

По итогам рейтинга первое место заняла ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Татария), улучшившая свою позицию по сравнению с 2017 годом на одну строчку. Второе место досталось подмосковной ОЭЗ ТВТ «Дубна», второй год подряд заслуженно подтвердившей статус самой инвестиционно-привлекательной ОЭЗ технико-внедренческого типа.

На третьем месте расположилась ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва». Замыкают пятерку лидеров ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», занявшие четвертую и пятую строчку соответственно. ОЭЗ ППТ «Калуга» Калужской области заняла девятое место и вошла во вторую группу «Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения ОЭЗ (от 90% до 104%), улучшив прошлогоднюю позицию на пять строчек.

ОЭЗ «Калуга» переместилась из группы 3 «Умеренная инвестиционная привлекательность» (ОЭЗ, находящиеся на стадии развития или требующие улучшения) в группу 2 «Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения ОЭЗ». Отмечается улучшение инвестиционной привлекательности региона (блок S1, +3 позиции), повышение обеспеченности ОЭЗ инфраструктурой (блок S3, +4 позиции) и земельными ресурсами (блок S4, +2 позиции).

«Сегодня формирование и развитие особых экономических зон рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов производственного развития экономики и привлечения инвестиций», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Напомним, площадь особой экономической зоны «Калуга» составляет 1042,6 га. Участки расположены на расстоянии 0,1 км от города Людиново в районе деревни Войлово Людиновского района Калужской области (610,6 га) — Людиновская площадка и в районе деревни Козельское Боровского района Калужской области (432 га) — Боровская площадка. В настоящее время в ОЭЗ ППТ «Калуга» 16 резидентов.