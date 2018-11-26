Первый ямальский газ прошел мимо Мурманска

Мурманск, , 12:37 — REGNUM «Новатэк» осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на танкер более низкого ледового класса «Псков», который затем направился для доставки груза покупателям в Северо-Западную Европу.

«Первый опыт перевалки СПГ с танкера на танкер является для нас очень важным событием. Этот подход позволяет оптимизировать наши транспортные затраты, уменьшив логистическое плечо для танкеров ледового класса Arc7, а также обеспечить своевременную отгрузку продукции с «Ямала СПГ». Приобретенный опыт планируем использовать в наших будущих масштабных проектах по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области, выстраивая максимально эффективную логистическую цепочку наших СПГ проектов», — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления «Новатэка» Льва Феодосьева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Новатэк» озвучила планы по созданию перевалочных комплексов (хабов) на Севморпути — плавучие хранилища СПГ должны появиться в Кольском заливе и на Дальнем Востоке. Первый комплекс компания намерена создать только к 2022 году. Пока планы не реализованы, маршрут поставок идет мимо Мурманска.

Для Заполярья планы «Новатэка» имеют стратегическое значение — власти Мурманской области вместе с хабом рассчитывают получить возможность газификации региона. Напомним, сегодня Мурманская область — мазутозависимая территория. За счет этого вида топлива вырабатывается более 75% тепла. В этом году стоимость мазута для региона оказалась неподъемной и депутатам пришлось просить помощи у федерального центра.

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