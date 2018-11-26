Убыточно предприятие, а банкротят экс-директора? Нижегородские перевозчики

Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM Бывшего директора проблемного нижегородского предприятия, у которого имеются крупные долги перед налоговой службой, последняя требует признать банкротом как физлицо. Претензии налоговой службы к экс-директору муниципального «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ) Дмитрию Цыганкову, к которому вопросы имелись и у прокуратуры, превышают 12,52 млн рублей. Дело из-за недочётов Арбитражным судом Нижегородской области оставлено без движения до 12 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Цыганков на пост директора проблемного муниципального перевозчика был одобрен в январе 2016 года вместо сложившего свои полномочия Дмитрия Кирсанова. Цыганков в разные годы был директором ООО «Городская электротехническая служба», МУП «Кстовское ПАП», а также работал в компании «Русская тройка», которая осуществляла пригородные пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде.

Цыганков успел отработать на посту руководителя НПАТ около двух лет, после чего в марте 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о конфликте интересов в деятельности директора. Прокурорская проверка обнаружила, что Цыганков, будучи руководителем муниципального предприятия, возглавлял ряд коммерческих структур, а это в свою очередь противоречит законодательству. Никаких дел в отношении Цыганкова не возбуждалось, на посту директора его сначала сменил москвич Артём Коновалов, но он очень быстро покинул своё кресло и исполняющим обязанности стал Александр Хватов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало сентября 2018 года долги «Нижегородпассажиравтотранса» превышали 1,145 млрд рублей и продолжали расти. Дошло до того, что в конце сентября один из кредиторов предприятия — ООО «Нефтьсервис-НН» пообещал обратиться с иском о банкротстве муниципальной компании. Пока в базе судов данный иск не числится.

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Между тем, инспекция Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием обанкротить Дмитрия Цыганкова, чьи данные совпадают с данными бывшего директора «Нижегородпассажиравтотранса». Сумма исковых требований — 12 529 635,26 рубля. Исковое заявление до 12 декабря 2018 года оставлено без движения.

«В пункте 4 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе», — отмечается в определении суда и уточняется, что «к заявлению документ, подтверждающий внесение денежных средств на депозит суда — не приложен, таким образом, требования закона не соблюдены».