Хабаровск, , 12:58 — REGNUM Японский бизнес идёт в Хабаровский край с инвестиционными проектами. Предприниматели из страны Восходящего солнца на встрече с губернатором Сергеем Фургалом заявили о готовности строить в регионе электростанции для отдалённых районов. Также предлагается приобретать у Японии самолёты, пригодные для работы в северных условиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Японская компания GPSS Holdings предложила построить на территории Хабаровского края электростанцию, которая подойдет для обслуживания отдаленных населенных пунктов. Компания специализируется на строительстве и обслуживании ветряных, солнечных и геотермальных станций, а также строит малые ГЭС в Японии.

По мнению Сергея Фургала, такой проект может быть реализован в Хабаровском крае. Власти региона сейчас прорабатывают вопрос, как сделать энергоснабжение отдаленных территорий более качественным и менее затратным.

«Сейчас у нас многие котельные в районах работают на мазуте, из-за чего мы тратим огромные деньги на закупку и завоз топлива. Альтернативная энергетики — тоже решение проблемы. Мы внимательно изучим опыт японских компаний, их технические решения. Уверен, здесь есть хорошие возможности для сотрудничества», — считает Сергей Фургал.

Участие в рабочей встрече в правительстве края приняли и представители АО «Хабаровский аэропорт». Они обсудили возможность участия японских компаний в строительстве гостиничного комплекса, который расположится в деловой зоне аэропорта после его реконструкции. Представители японской авиакомпании Setouchi Holdings предложили обсудить вопрос покупки турбовинтовых самолетов Kodiak. Эти машины подходят для работы в северных районах, могут садиться даже на неподготовленные площадки. В перспективе компания готова рассматривать и локализацию производства этих самолетов в России.

Сергей Фургал поручил рассмотреть потребность региона в таком виде самолетов, в том числе и для нужд малой авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, привлекательность регионов ДФО для инвесторов, особенно иностранных, пока остается низкой. Наиболее высокие позиции по-прежнему удерживает Сахалинская область с её нефтегазовыми проектами. На втором месте Хабаровский край. Почти вровень с ним идут Колыма, Якутия. Хуже ситуация в Амурской области, на Чукотке, и в Приморье, еще хуже на Камчатке, совсем неважно идут дела в ЕАО, Бурятии и Забайкалье.