Военное положения для энергетики Украины: без угля, электричества и газа

Киев, , 12:29 — REGNUM Украинские эксперты анализируют последствия введения режима военного положения, которое может состояться сегодня, 26 ноября, если соответствующее решение примет Верховная рада. В частности, член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук размышляет о том, как военное положение скажется на функционировании украинской энергетики.

«Только появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года. Если военное положение будет введено — хоть на 30, хоть на 60 дней — это значит, по предварительной информации, восстановление активной фазы отбора партнера передвинется на лето-осень 2019 года. А это означает провал подготовки к новому транзитному договору. И Украину «подвесят» как европейские партнеры, так и Россия. И если раньше вероятность транзитного кризиса составляла 30%, то сейчас она выросла до почти 80%. При этом следует помнить, что переговоры с ЕС о ГТС шли очень медленно после того как «Нафтогаз» сорвал процесс разделения компании. Поэтому в сентябре-октябре 2019 г. Украину начнут прессовать с обеих сторон с призывами — не дай замерзнуть европейцам! И «прикрути» Коболева и «Нафтогаза» здесь уже не сработает», — анализирует специалист.

Далее Корольчук обращает внимание, что военное положение гарантировано приведет к прекращению поставок угля из России.

«Запасов на складах ТЭС сегодня — терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках из угля приведет к веерным отключениям света. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт — столько потребляют три хорошие области Украины», — считает эксперт.

Следующий важный момент — ситуация с АЭС.

«Ядерное топливо на 80% идет из России. Половину из того, что Westinghouse продает Украине (тепловыделяющие сборки) — идет на склад, его использовать в качестве резерва не получится. Военное положение поставит ребром вопрос стабильной работы АЭС. К этому времени АЭС минимально, а практически никак не были участниками конфликта Украины и России», — напоминает Корольчук.

В завершение эксперт подчеркивает еще один момент — Украина на 80% зависима от импортного бензина, дизтоплива и автогаза (пропан-бутана).

«Зависимость от российского топлива или идущего из Беларуси, который производится из российской нефти, контролируется Россией — это 60%. Армейская техника на каком дизеле марширует? Риторический вопрос», — резюмирует он.

Юрий Корольчук подчеркивает, что это только ключевые, самые очевидные моменты — а «подводная часть энергетического айсберга гораздо больше и для слабого, неподготовленного патриотического организма может нанести много вреда». По его словам, у энергетики с временным политическим приспособленчеством нет ничего общего.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины сегодня в 16:00 по местному времени собирается на внеочередное заседание, где в закрытом режиме рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения ориентировочно на 60 дней. Накануне ночью соответствующее решение уже приняли Совет нацбезопасности Украины, инициативу поддержал президент страны Порошенко. Формальным поводом для Киева стали действия российского флота, который 25 ноября пресек в Азовском море провокацию с участием 3 украинских кораблей — малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу». Большинство политических экспертов уже заявило, что основная цель введения военного положения на Украине — либо отсрочить президентские выборы (март 2019 г.), либо отменить их вовсе.