В Зауралье уничтожены 8 центнеров пекинской капусты с вредными насекомыми

Курган, , 12:38 — REGNUM В Курганской области уничтожили восемь центнеров пекинской капусты, заражённой опасным вредителем. Овощи без сопроводительных документов были обнаружены в ходе рейда на трассе «Иртыш», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Курганской области.

На упаковках с пекинской капустой отсутствовала маркировка, поэтому происхождение груза установить не удалось. Собственнику груза было отправлено извещение о необходимости документального подтверждения страны происхождения изъятой капусты. Тем временем образцы овощей были отправлены в лабораторию Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Результаты исследований показали, что в задержанной капусте находится вредный карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). Это насекомые, которые проводят на растениях весь жизненный цикл, повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Основным признаком присутствия вредителя на растениях является появление на зеленых листьях сухих светлых пятен и черных точек, поясняют в Управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Собственник не подтвердил происхождения задержанной пекинской капусты. Овощи были уничтожены механическим способом 22 ноября 2018 года на полигоне ТБО «Шуховской».