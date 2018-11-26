На Колыме поставлен рекорд по золотодобыче

Магадан, Магаданская область, , 12:19 — REGNUM Общий объём золотодобычи недропользователями Магаданской области составил 33,2 тонны с начала года, что на 14% превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщает 26 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

Полученный добытчиками объём превысил плановые показатели. Отмечается, что в этом году Колыма планирует добыть в совокупности 37,1 тонны, при этом на долю россыпного золота приходится 16 тонн.

По итогам года доля горнодобывающего комплекса в структуре промышленного производства области составила около 85%. Индекс промышленного производства в Магаданской области достиг 106,4%. От предприятий горнодобывающего комплекса в доход областного бюджета поступило более 10 млрд рублей, что составляет 45% налоговых доходов областного бюджета.

В настоящее время добыча золота ведётся на Наталкинском месторождении, месторождении «Павлик». Активно осваивается Дукатский и Омолонский хабы компании «Полиметалл».

Добавим, в 2017 году золотодобытчики Магаданской области также перевыполнили план почти на пять тонн. Они добыли около 33 тонн, и вышли на первое место в стране по добыче россыпного золота.

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