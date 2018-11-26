Москва и Подмосковье получили две трети российских вложений в недвижимость

Москва, , 12:17 — REGNUM Почти две трети инвестиций 2018 года в коммерческую недвижимость России пришлось на Москву и Подмосковье, заявил глава департамента финансовых рынков консалтинговой компании Knight Frank Игорь Роганович. Об этом сообщает 26 ноября РБК.

По сведениям эксперта, инвесторы с начала текущего года вложили в коммерческую недвижимость Московского региона около 170 млрд рублей, в то время как российским регионам «досталось» лишь 80 млрд. По словам Рогановича, по сравнению с прошлым годом в столице России объем сделок в указанном секторе снизился на 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что в сегменте первичного жилья на элитном рынке недвижимости Москвы по результатам третьего квартала 2018 года заключено около 230 сделок. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 32%.

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