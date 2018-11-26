Роскосмос планирует купить два «Союза» для запуска спутников ГЛОНАСС

Москва, , 12:09 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роскомос» в ближайшие два года намерена заказать две ракеты-носителя «Союз-2−1б» для запуска спутников системы ГЛОНАСС, сообщает 26 ноября «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-Маркетинг».

Отмечается, что в 2019—2020 годах корпорация планирует заказать изготовление и поставку двух «Союзов» на общую сумму 2,69 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос нашел желающих застраховать пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Услуги по «страхованию рисков при запуске космического аппарата «Глонасс-М» №57, ракеты-носителя «Союз-2.1б», сборочно-защитного блока (головного обтекателя) и разгонного блока «Фрегат» окажут АО «СОГАЗ» и страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах».

Сумма контракта превысит 201,140 млн рублей, что на 23 млн рублей больше, чем планировалось изначально. В случае наступления страхового случая, сумма выплат составит до 2,095 млрд рублей.

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