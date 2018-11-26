Грядущий 2019 год будет одним из самых тяжёлых – прогноз Делягина

Москва, , 11:47 — REGNUM Проблема российской экономики заключается не в ценах на нефть, а в социально-экономической политике правительства РФ, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центра развития НИУ ВШЭ, эксперты которого пришли к выводу, что в ближайшие три года рост внутреннего валового продукта в России не превысит 1,6−1,9% и что без роста мировых цен на нефть более благоприятный сценарий невозможен.

«Повышение цен на нефть здесь ни при чём, потому что госпожа Набиуллина в своё время чётко дала понять: даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель, она, госпожа Набиуллина, и члены либерального правительства Медведева всё равно не дадут экономическому росту ускориться больше чем до 1,5%, — сказал Делягин. — Так что про 1,9% экономического роста пусть товарищи из ВШЭ рассказывают госпоже Набиуллиной — она лучше знает».

При этом экономист согласился с тем, что 2019 год безусловно будет одним из самых тяжёлых годов для российской экономики.

«Но не по названным причинам, — сказал Делягин. — Даже 60 долларов за баррель для нашей экономики вполне комфортно. И даже 50 долларов за баррель — это всё равно на четверть больше, чем заложено в бюджете этого года. Проблема заключается в социально-экономической политике государства, которая блокирует всяческое развитие с исключительной эффективностью. Если замораживать средства налогоплательщиков в федеральном бюджете, повышать налоги и если унижать и оскорблять людей, то, с одной стороны, состояние экономики будет очень плохим, а с другой — будет стремительно разогреваться социально-экономический протест. Суть социально-экономической политики правительства РФ заключается в максимальном выбешивании людей, чтобы они быстрее вышли на майдан и разнесли здесь всё, открыв дорогу Кудрину и другим к вершинам политической власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра развития НИУ Высшей школы экономики, 2019 год станет одним из самых тяжёлых для российской экономики.

Согласно этим прогнозам, в ближайшие три года рост внутреннего валового продукта в России не превысит 1,6−1,9%. При этом в 2019 году он составит 1,3%.

В качестве причин столь низкого роста экономики эксперты ВШЭ называют очередное снижение цен на нефть, замедление роста экспорта российской продукции, влияние антироссийских санкций.

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