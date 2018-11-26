Предприятия Чувашии наградят за качество и социальную ответственность

Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии названы лауреаты премии главы республики в области социальной ответственности. В 2018 году будут премированы три предприятия. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Премии главы Чувашской Республики в области социальной ответственности 2018 года присвоены закрытому акционерному обществу «ДюПон Химпром», обществу с ограниченной ответственностью «Хевел» и акционерному обществу «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева». Отметим, Чапаевский завод был лауреатом в 2012 году, компания «Хевел» вошла в число финалистов конкурса в 2014 году.

Церемонию награждения планируется провести 29 ноября в рамках чествования победителей республиканских конкурсов в области качества, приуроченного к XIV межрегиональному форуму «Стратегия и практика успешного бизнеса» и всемирному Дню качества.

Напомним, что премии присуждаются ежегодно за внедрение «высокоэффективных методов управления, социально ответственный и этический менеджмент, повышение производственной и корпоративной культуры, профессионального уровня работников». Премии учреждены в целях реализации государственной политики в области качества, достижения «устойчивой тенденции повышения конкурентоспособности продукции» и услуг на территории республики.

«Цель конкурса — стимулирования развития социально ориентированного бизнеса, его общественной и деловой репутации, повышения эффективности и результативности взаимоотношения между государством, общественными организациями, работодателями и работниками на основе международных стандартов качества, социально ответственного и этического менеджмента», — говорится, в частности, в документе.