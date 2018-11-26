Госкомцен Якутии намерен жаловаться в УФАС на завышение мусорных тарифов

Якутск, , 12:57 — REGNUM Более, чем на сто рублей, завысил тариф на вывоз мусора региональный оператор, выбранный для центральной зоны Якутии — «Якутскэкосети». Компания нарушает антимонопольное законодательство, пришли к выводу в государственном комитете по ценовой политике республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пострадают от действий регионального оператора в первую очередь жители центральной Якутии, пришли к выводу в профильном ведомстве.

«Камнем преткновения у нас становится тариф на транспортировку. По экономически обоснованным затратам, мы выходим на тариф не больше 272 рублей за вывоз одного контейнера. Тем не менее, региональный оператор объявил конкурс на тариф 379 рублей», — цитирует ЯСИА руководителя госкомитета Антонину Винокурову.

Она предполагает, что при таких условия победить может только Ассоциация перевозчиков по обращению с отходами, госкомцен намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой воспрепятствовать проведению этого конкурса.

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«Требуем разделить Якутск на маленькие лоты: чем их больше, тем лучше, чтобы на конкурс пришли мелкие предприниматели с дешевыми услугами. Ассоциацию перевозчиков создали, но она опять же превращается в монополиста», — отметила Антонина Винокурова.

Общественники также считают, что если на аукционе победит крупная компания, это будет картельный сговор.

«На сегодня новая система обращения с отходами в том числе с ТКО до конца не отработана. Имеется много разногласий между всеми участниками процесса. Не приняты тарифы, потому что нет схемы, нет разделения ТКО по видам отходов, выделения в тарифной сетке стоимости обслуживания точек сбора мусора, санитарного содержания и других вопросов. Как будут считаться тарифы — с кубометра или с квадратного метра жилья, пока непонятно. Будет учитываться и содержание регионального оператора, и негативное влияние на среду, и возможные инвестиции, агентские сборы и т.д. В любом случае при этом должны учитываться интересы слоев населения, нуждающихся в социальной защите, в том числе многодетных семей», — отметил активист регионального штаба ОНФ в Якутии Олег Маклашов.

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Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами в Якутии проходит с трудом, так как инфраструктура, необходимая для перехода на новую систему, не готова. Кроме того, проблемой является обширность территории республики, и это стало причиной того, что работать в регионе будет не один, а сразу пять операторов. В Южной зоне (Алданский и Нерюнгринский район) регоператором станет МУП «Переработчик», в Западной (Мирнинский, Ленский, Олёкминский, Нюрбинский‚ Сунтарский, Верхневилюйский и Вилюйский районы) — ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», в Центрально-Восточной (Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть—Майский и Чурапчинский районы) — ООО «Экологические системы Якутии». В Центральной зоне регоператором является ООО «Якутскэкосети», оно будет обслуживать Якутск и территорию пригорода. Стать оператором для северной арктической зоны не вызвался никто, поэтому ответственность за нее возьмёт республиканское ГУП ЖКХ.