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СМИ узнали о снижении доли долгосрочных валютных вкладов в банках РФ

Экономика

За месяц в денежном выражении вклады сроком до 12 месяцев выросли с 1,04 трлн рублей до 1,33 трлн рублей

СМИ узнали о снижении доли долгосрочных валютных вкладов в банках РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и евро

Москва, 26 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  Объем долгосрочных валютных вкладов в российских банках в октябре 2018 года уменьшился почти на 300 млрд рублей ($4,5 млрд). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.

«Почти на 300 млрд рублей снизился объем долгосрочных вкладов — с 3,27 трлн до 2,99 трлн рублей», — передает вещатель.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2018 года доля валютных вкладов на срок от месяца до года в кредитных организациях страны впервые за 2,5 года превысила 30% от общей суммы всех валютных вкладов.

За месяц в денежном выражении вклады сроком до 12 месяцев выросли с 1,04 трлн рублей до 1,33 трлн рублей (практически на 28%).

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Банковское дело
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