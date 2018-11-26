В Свердловской области «день без турникетов» обернулся неожиданностями

Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Около 3000 свердловчан приняли участие в акции «День без турникетов». Об этом сообщил координатор проекта Андрей Щипачев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молодые участники вместе со своими родственниками смогли пройти на 38 предприятий региона. В их числе — индустриальные гиганты («Уралэлектромедь», Уральский турбинный завод), МЧС и даже журналистские редакции. Лидерами по посещаемости неожиданно стали «гуманитарии». Самой посещаемой площадкой стали не привычные заводы, а помещения «Областного телевидения». Посмотреть на журналистскую работу пришло не менее 200 человек, заявил глава структуры Антон Стуликов. Третьей по популярности стала площадка «Свердловской киностудии». В топ-3 попала лишь одна «негуманитарная» компания — ОАО «РЖД».

После оглашения статистики глава «Областного телевидения» Антон Стуликов поспешил заявить, что сам он считает индустриальные профессии наиболее важными. Впрочем, другие участники пресс-конференции и не думали злиться на телевизионщика. «Творческая составляющая начинает раскрываться. Будущее за теми профессиями, в которых ребятам интересно развиваться», — заметил Андрей Щипачёв. А глава отдела профессионального образования и государственного задания свердловского министерства образования Альберт Шавалиев напомнил, что гуманитарии проделывают важную работу — доводят товар до конечного потребителя.

Напомним, акции «День без турникетов» проходят и в других городах России. В такие «дни» молодые граждане и их родственники могут зайти на предприятия, закрытые для свободного посещения. Для посетителей проводятся экскурсии и мастер-классы, которые позволяют участникам акции определиться с будущей профессией.

Первый такой «день» был в Москве еще в 2012 году. А последняя московская акция состоялась в июле 2018-го и собрала более 10 тысяч человек на 38 предприятиях города и области.