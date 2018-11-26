Банковские вклады в СЗФО выросли почти на 4%

Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) за 9 месяцев 2018 года увеличили объем средств, размещенных в банках, на 3,9% по сравнению с началом текущего года.

Объем доверенных банкам средств физлиц составил 3,2 трлн рублей, или 61,1% от совокупных средств клиентов банков (физических и юридических лиц). Об этом сообщили 26 ноября в управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

«Петербуржцы по итогам сентября держали на депозитах в банках 2 трлн рублей, что на 4,4% больше, чем в начале года», — отметили в Банке России. При этом 26% банковских вкладов горожан номинированы в иностранных валютах (по СЗФО в целом — 20,2%).

Любопытно, что банковские депозиты жителей Петербурга, по данным на 1 октября 2018 года, в 2,8 раза превышали задолженность по кредитам физических лиц.

Объем банковских депозитов юридических лиц в СЗФО за 9 месяцев 2018 года вырос на 4,7% и составил 832,1 млрд рублей. В Санкт-Петербурге юрлица увеличили депозиты на 5%, до 606,8 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей за январь-сентябрь выросли в СЗФО на 16,6%, до 52,6 млрд рублей, а в Санкт-Петербурге — на 19,4%, до 28,7 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители СЗФО взяли в 2018 году рекордное количество ипотечных кредитов.

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