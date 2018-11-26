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Рубль может начать неделю с повышения — эксперт

Экономика

… благодаря пику налоговых платежей

Рубль может начать неделю с повышения — эксперт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 26 ноября 2018, 10:07 — REGNUM  Валютные курсы доллара и евро завершили прошлую неделю на уровнях 66,19 и 75,03 рублей соответственно. И если в паре с единой европейской валютой рубль сохранил свои лидирующие позиции до конца недели, то вот в паре с американской валютой, ему пришлось нелегко. Упавшая в конце прошлой неделе на тонком рынке нефть нивелировала успехи продавцов доллара США, вернув их к уровням открытия недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Однако сегодня, 26 ноября, с открытия торгов ситуация вновь может переменится, так как нефтяные фьючерсы демонстрируют восходящую коррекцию. До главного события нефтяного рынка осталось около двух недель — это заседание ОПЕК 6 декабря в Вене, но уже в рамках текущей недели ключевые лица, принимающие решения, планируют собраться на полях саммита «Группы 20» в Буэнос-Айресе, и возможно, что они зададут направление котировкам в ближайшие дни», — пояснила эксперт.

Сейчас для нефти марки Brent крайне важно отстоять уровень $60 за баррель, ведь это не только психологически важный рубеж, но это еще и третья точка в долгосрочном растущем тренде от января 2016 года. Если цены подтвердят пробой этого уровня вниз, то откроют себе потенциал к снижению еще порядка $20. В таком случае рублю никак не удастся сохранить свои крепкие позиции.

«Пока же неделю рубль может начать с повышения благодаря пику налоговых платежей, приходящихся на сегодня. Однако совокупность факторов вряд ли позволит паре USDRUB сильно скорректироваться, ближайший уровень поддержки располагается в район 65,75−65,80 руб. Евро в паре с рублем может направиться к уровню 74,50 руб.», — считает Игнатенко.

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