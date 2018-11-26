Роснано продаёт свою долю в ГК «Хевел»

Москва, , 10:06 — REGNUM Корпорация «Роснано» выходит из капитала ГК «Хевел». До конца года 49% долей планирует выкупить «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, который является экс-менеджером «Реновы» Виктора Вексельберга. У «Реновы» ранее было выкуплено доля в 5%, что позволило снять угрозу санкций США, сообщил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Хевела» Игорь Шахрай.

В публикации отмечается, что Михаил Сиволдаев с февраля 2016 года входит в совет директоров «Хевела», при его «непосредственном участии» построена солнечная станция мощностью порядка 200 МВт. Шахрай подчеркнул, что «было понятно сразу», что «Роснано» выйдет из капитала «Хевела». Так как госкомпания работает «по принципу private equity funds, то есть выходит из бизнеса после успешного запуска». Респондент также подчеркнул, что со сменой основного акционера стратегия «Хевела» остается прежней: компания продолжит развивать сегмент сетевой и розничной генерации, работать на экспортном рынке, планируется усилить присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке.

Говоря о заводе в Новочебоксарске (Чувашия), Шахрай сообщил, что в настоящее время производится 170 МВт в год при проектной мощности 160 МВт. В 2019 году планируются «пробные пуски» по второй очереди завода, что может позволить мощность до 300−350 МВт в год. Отмечается, что модернизация первого этапа обошлась в 2,5 млрд рулей, на 2019−2020 годы объем финансирования составит около 1 млрд рублей, источники финансирования — займы Фонда развития промышленности и Фонда моногородов, собственный капитал и кредиты.

В структуру группы компаний «Хевел» входят завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике в Петербурге. Газета напоминает, что изначально «Хевел» — проект «Реновы» Виктора Вексельберга. Сейчас у «Реновы» 46%, у Роснано — 49%, у «Реам менеджмента» — 5%.