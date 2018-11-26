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Неделя на капремонт: в Оренбурге детский центр отменил аукцион на 24,3 млн

Экономика

Оренбургский областной дом творчества детей и молодёжи им. В.П.Поляничко аннулировал аукцион на проведения капитального ремонта многоэтажного здания. Согласно документации, исполнитель должен был уложиться в восемь дней в проведении капремонта и освоении денег

Оренбург, 26 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  В Оренбурге отменён аукцион по капитальному ремонту здания ГБУДО «ООДТДМ им В. П. Поляничко». Согласно документации портала госзакупки, проведение аукциона планировалось 7 декабря, а ремонт многоэтажного здания с момента заключения контракта с победителем и до 15 декабря. Начальная цена лота составляла 24 318 031 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Активисты Общероссийского народного фронта из Оренбургской области утверждают, что аукцион отменён благодаря их действиям. Они обратились к заказчику и разъяснилисложившуюся ситуацию: большие объёмы работ невозможно качественно выполнить в короткий срок. В результате аукцион аннулирован.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в регионе Дмитрий Болдырев отметил, что в последнее время всё чаще в регионе складывается ситуация, когда заказчики, жертвуя качеством выполнения работ, участвуют в русской народной забаве «освой бюджет за последние 25 дней года». Это недопустимо с точки зрения эффективного использования бюджетных средств.

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Государственные закупки
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