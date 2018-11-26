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Цены на дизтопливо выросли на АЗС «Газпромнефть-Центр» в Калужской области

Экономика

Оптовые и розничные цены на бензин существенно не изменились

Цены на дизтопливо выросли на АЗС «Газпромнефть-Центр» в Калужской области
Иллюстрация: Media.gazprom-neft.ru
АЗС

Калуга, 26 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  В Калужской области на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» розничные цены на дизельное топливо увеличились на 4,8%, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам региональной рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен.

Между тем, оптовые и розничные цены на бензин существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по прежнему занимает 1-е место по бензину автомобильному (41,15руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (42,90 руб./л).

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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