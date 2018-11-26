Коррупция в Казахстане: назначен очередной вице-министр энергетики

Астана, , 09:48 — REGNUM На должность вице-министра энергетики назначен Султан Есимханов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

С августа 2014 года Есимханов занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики.

Вице-министры энергетики в Казахстане в 2018 году менялись уже трижды. И все — по подозрению в коррупции.

В марте 2018 года сотрудники антикоррупционной службы задержали замминистра энергетики Гани Садибекова. Как сообщило Национальное бюро по противодействию коррупции, чиновник подозревался в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По данным ведомства, по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году были оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы было обналичено и похищено более 1 млрд тенге (более 181 млн рублей). Деньги были обнаружены и изъяты в ходе обыска.

В июне 2018 года под домашний арестбыл помещен вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев. Национальное бюро по противодействию коррупции нашло нарушения при проведении очистки того же озера, но в 2015 году. По данным Нацбюро,

«заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов до 109 тысяч кубических метров ила на сумму 863 млн тенге, которые в дальнейшем перечислены подрядчику».

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев тогда сообщил журналистам, что прокомментировать ситуацию не может, так как на момент совершения Джаксалиевым правонарушения работал в другом месте (до марта 2016 года Бозумбаев возглавлял Павлодарскую область).

Третьим взятым под арест вице-министром энергетики за год стал Анатолий Шкарупа. 7 ноября 2018 года генпрокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что вице-министр может быть причастен к хищению 215 млн тенге. Эти деньги были выделены из бюджета на установку тепловых счетчиков в городе Сарани, акимом (мэром) которого Шкарупа был с ноября 2014 по май 2017 года. Однако городу счетчики были не нужны, так как в Сарани нет центрального отопления. 19 ноября 2018 года Шкарупа был арестован с санкции суда.

Новый вице-министр, Сунгат Есимханов родился в 1973 г. в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт, затем в 2007 г. — Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Первое место работы — инженер в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан», где он проработал 1996 до 2000 года.

С 2001 по 2007 год он работал на должностях специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса в городах Астана, Актау и Караганда. В 2008—2010 гг. он возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства в Павлодарской области.

С 2010 по 2013 год Есимханов работал президентом АО «Казахэнергоэкспертиза».

С 2013 по 2014 год работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности министерства индустрии и новых технологий Казахстана.

С августа 2014 года и до последнего времени занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Казахстана.