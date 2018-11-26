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Северный Кавказ остается анти-лидером рейтинга по уровню безработицы

Экономика

В списке регионов с самой большой безработицей вновь четыре субъекта СКФО

Северный Кавказ остается анти-лидером рейтинга по уровню безработицы
Владимир Соколов. Безработица. 1986

Магас, 26 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  Четыре субъекта Северного Кавказа вошли в список регионов с самой высокой безработицей. На протяжении уже нескольких лет анти-лидером в этом списке является Ингушетия. В этом субъекте зафиксирован самый высокий уровень безработицы в России — 26,3%. Показатель в республике более чем в 5,5 раза превышает среднероссийский, который в октябре, по данным Росстата, составил 4,7%.

Кроме Ингушетии в списке субъектов Северо-Кавказского региона, где наблюдается самая высокая безработица, оказались Чечня (13,5%), Дагестан (10,6%) и Карачаево-Черкесия (10,4%).

Стоит отметить, что самыми благополучными субъектами РФ в плане безработицы по-прежнему являются Москва с показателем 1,2%, Санкт-Петербург — 1,5% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,9%.

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Напомним, что средний уровень безработицы на Северном Кавказе остается самым низким в России уже на протяжении не одного десятка лет. Летом 2018 года он составлял около 10%, более чем вдвое превышая средний показатель по стране. И анти-лидером в этом рейтинге долгие годы является Ингушетия.

Однако в 2018 году власти республики докладывают о значительном снижении уровня безработицы. Так, еще два года назад, на начало 2016 года, этот показатель в регионе отмечался на уровне 30,7%. А в 2010 году он составлял 49,8%.

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Безработица
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