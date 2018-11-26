«Оголодали»: власти Алтайского края закупили для себя продуктовые наборы

Барнаул, , 09:28 — REGNUM На фоне утверждённой в бюджете Алтайского края компенсационной выплаты в 4,85 рубля на питание обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, власти Алтайского края не постеснялись организовать «для себя любимых» еженедельную продовольственную поддержку за государственный счёт. Речь идёт о закупке до конца 2018 года услуг по организации питания в рамках представительских расходов (комплектация 112 еженедельных наборов) на сумму почти в 300 тысяч рублей.

Судя по закупке, в состав продовольственных наборов обязательно должны выходить: выпечка в ассортименте (сдобная, слоеная, песочная, сметано-песочная, из заварного теста). Её чиновники получают пять раз в неделю по 30 грамм. Также государевым людям дважды в неделю подносят по полкило фруктов в ассортименте (мандарин, груша, киви, ананас, лимон, виноград, ранетка, свежие ягоды). Также в администрации Алтайского края посчитали необходимым комплектовать продуктовые наборы кисломолочными продуктами, зерновым кофе, минеральной водой, сахаром и разобранным чаем.

«Некоторые обитатели «голубого дома» оголодали и заключили 24.09.2018 государственный контракт на оказание услуг по организации питания с комплектацией еженедельных наборов на общую сумму 298 646,00 рублей. Всего будет поставлено 112 таких наборов. Контракт должен быть исполнен 24.12.2018 (включительно). Количество рабочих дней до момента окончания контракта составляет 70 дней. Получается, что стоимость питания одного рабочего дня обойдется бюджету в 4267 рублей. Это при том, что компенсационная выплата на питание обучающимся, нуждающимся в соцподдержке, составляет аж 4,85 рубля. Такая же сумма предусмотрена и на 2019 год. Молодцы, так держать!» — написал на своей странице в соцсетях алтайский общественник, а в прошлом главврач Сергей Шуленин.

Заметим, что стоимость продовольственных наборов алтайских чиновников вполне сопоставима со стоимостью условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском крае: в ноябре 2017 года он составлял чуть более 3,3 тысячи рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший главный врач Егорьевской ЦРБ в Алтайском крае — Сергей Шуленин — вот уже пятый год как безработный. Несмотря на кадровый дефицит в медицине и более десятка имеющихся в крайздраве профильных вакансий, ни одно из его заявлений на соискание должностей удовлетворено не было.

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