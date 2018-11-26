«Оголодали»: власти Алтайского края закупили для себя продуктовые наборы

Барнаул, 26 ноября 2018, 09:28 — REGNUM На фоне утверждённой в бюджете Алтайского края компенсационной выплаты в 4,85 рубля на питание обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, власти Алтайского края не постеснялись организовать «для себя любимых» еженедельную продовольственную поддержку за государственный счёт. Речь идёт о закупке до конца 2018 года услуг по организации питания в рамках представительских расходов (комплектация 112 еженедельных наборов) на сумму почти в 300 тысяч рублей.
Судя по закупке, в состав продовольственных наборов обязательно должны выходить: выпечка в ассортименте (сдобная, слоеная, песочная, сметано-песочная, из заварного теста). Её чиновники получают пять раз в неделю по 30 грамм. Также государевым людям дважды в неделю подносят по полкило фруктов в ассортименте (мандарин, груша, киви, ананас, лимон, виноград, ранетка, свежие ягоды). Также в администрации Алтайского края посчитали необходимым комплектовать продуктовые наборы кисломолочными продуктами, зерновым кофе, минеральной водой, сахаром и разобранным чаем.
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Заметим, что стоимость продовольственных наборов алтайских чиновников вполне сопоставима со стоимостью условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском крае: в ноябре 2017 года он составлял чуть более 3,3 тысячи рублей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший главный врач Егорьевской ЦРБ в Алтайском крае — Сергей Шуленин — вот уже пятый год как безработный. Несмотря на кадровый дефицит в медицине и более десятка имеющихся в крайздраве профильных вакансий, ни одно из его заявлений на соискание должностей удовлетворено не было.
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