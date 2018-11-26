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Глава Екатеринбурга уверен: принять выставку ЭКСПО 2025 помешала политика

Экономика

При этом участие в конкурсе способствует росту инвестиций, отметил мэр

Екатеринбург, 26 ноября 2018, 09:17 — REGNUM  В решении делегатов генеральной ассамблеи Международного бюро выставок о выборе города для проведения всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» была политическая составляющая. Об этом журналистам заявил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Была ли в решении политика? Была! Мы работаем в той обстановке, в которой работаем» — сказал Александр Высокинский.

При этом он подчеркнул, что участвовать в таких мероприятиях надо, потому что иначе выиграть невозможно. Также чиновник добавил, что участие в кампании способствовало росту узнаваемости Екатеринбурга на планете. А это означает рост инвестиций и связанные с этим позитивные моменты.

Напомним, 23 ноября Екатеринбург не стал столицей ЭКСПО 2025. Делегаты отдали предпочтение японскому городу Осака. Екатеринбург получил 61 голос, а Осака более 90.

Ранее Екатеринбург проиграл в борьбе за ЭКСПО 2020, уступив Дубаю.

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ЭКСПО-2025
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