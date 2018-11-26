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Правительство РФ одобрило льготы для автопроизводителей

Экономика

«ГАЗ», «Автотор», BMW и Hyundai должны получить единый объем преференций, который ограничен «стабилизационной» оговоркой

Правительство РФ одобрило льготы для автопроизводителей
Иллюстрация: Allurauto.kz
Производственные линии

Москва, 26 ноября 2018, 08:38 — REGNUM  Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил заключить специнвестконтракты с группой «ГАЗ», «Автотором», BMW и Hyundai, сообщает 26 ноября РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Так, указанные автопроизводители должны получить единый объем преференций, который ограничен «стабилизационной» оговоркой — неухудшение условий контракта на время действия договора и перечнем налоговых льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России отменили льготы на ввоз деталей для промышленной сборки автомобилей. В качестве компенсации автопроизводителям, осуществляющим локализованную сборку машин на территории страны, предлагается возмещение затрат в виде ежемесячных субсидий.

Читайте подробнее: В России отменены льготы на импорт автомобильных деталей для промсборки

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