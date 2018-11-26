ФАС увидела признаки картельного сговора дорожников в Алтайском крае

Барнаул, , 08:14 — REGNUM Алтайское краевое УФАС России выявило признаки картельного сговора при проведении торгов по ремонту искусственных сооружений автомобильных дорог региона. Подробности сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание антимонопольщиков было приковано к аукциону с начальной ценой в 78 млн рублей, в котором участвовали компания из Алтайского края ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» и две новосибирские фирмы — ООО «Мосты Сибири и антикоррозийные технологии» (ООО «МС Антикор») и ООО «Западно Сибирский центр антикоррозийной защиты» (ООО «ЗСЦАКЗ»).

"В ходе предварительной проверки антимонопольной службой установлено, что все три компании действовали в интересах друг друга с целью поддержания цен на торгах», — заявили в ФАС.

По словам антимонопольщиков, вышеупомянутые новосибирские формы вышли на аукцион без намерения заключить контракт: ООО «ЗСЦАКЗ» не приняло фактического участия в торгах, несмотря на допуск заявки к участию, а ООО «МС Антикор» сделало один шаг в 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта и прекратило конкурентные действия.

«В результате контракт был заключен с ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», которое подало последнее (лучшее) ценовое предложение в размере 77,4 млн рублей. Снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило 1%», — пояснили внтимонопольщики.

По их словам, в рамках расследования установлены иные признаки, подтверждающие заключение устного соглашения между фирмами. Первое заседание комиссии по данному делу назначено на 4 декабря 2018 года.