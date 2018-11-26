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Якутия получит почти 3 млрд рублей на природоохранные мероприятия

Экономика

Средства будут направлены в том числе на создание парков и заповедников

Якутск, 26 ноября 2018, 08:08 — REGNUM  Якутия получит из федерального бюджета около 2,9 млрд рублей на реализацию национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» на период 2019—2021 годы, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального министерства экологии.

Отмечается, что средства будут направлены в том числе на создание нацпарков, государственных природных заповедников, а также на приобретение спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев призвал следить за потоками средств, выплачиваемых предприятиями региона за причиняемый окружающей среде ущерб.

Читайте подробнее: Якутия: выплаты за загрязнение окружающей среды должны идти на её охрану

А также: Реки Якутии снова подвергнут проверке: люди продолжают жаловаться

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Проблемы экологии
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