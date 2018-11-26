В Екатеринбурге вместо планировавшегося «ЭКСПО-парка» возведут жильё

Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Екатеринбурге после проигрыша в борьбе за проведение всемирной универсальной выставки на месте предполагаемого «ЭКСПО-парка» построят жилые дома. Об этом журналистам заявил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также он добавил, что в городе планируется развивать деловые зоны.

«ЭКСПО-парк» должен был разместиться на берегу Верх-Исетского пруда. В нём планировалось провести всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Однако планам не суждено сбыться. В 2025 году, как и в 2020-м, город не был выбран в качестве места проведения выставки.

Решение о том, где пройдёт ЭКСПО 2025, было принято 23 ноября в Париже на генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Большинство делегатов проголосовали за город Осака (Япония). Екатеринбургу свои голоса отдал 61 делегат.