За последние три года из Забайкалья уехали сотни врачей и 1,5 тыс медсестёр

Чита, , 07:48 — REGNUM В Забайкальском крае существуют серьёзные проблемы с медицинскими кадрами. За последние три года из региона уехали 600 врачей и 1,5 тысячи медсестёр. Об этом сообщает ГТРК «Чита» со ссылкой на регионального министра здравоохранения региона Сергея Давыдова. Вместе с тем чиновник отметил, что сейчас отток приостановлен:

«За прошлый год у нас плюс 32 врача, плюс 74 сестры. Это уже критерий эффективности работы команды».

На этом фоне была озвучена информация о высоком уровне здравоохранения Забайкалья:

«По 43 показателям Росздравнадзора мы ушли с 69-го места на 25-е и были в пятёрке самых эффективных регионов по развитию здравоохранения», — заявил Сергей Давыдов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья пока не нашли действенного способа удержать медицинские кадры, особенно — в сёлах. Эта проблема остро коснулась шести районов края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

Среди главных причин, по которым молодые специалисты расторгают трудовые контракты, названы низкий социальный уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья, ограниченные возможности для досуга.

«Никто не собирается ехать в районные центры, а тем более в село, в котором нет ни связи, ни интернета, ни благоустроенных квартир. В районе нет их, не говоря уже о сёлах, которые находятся в 80 километрах, в глуши. Фельдшеров туда ищем, врачей — нет, потому что это бесполезно. Там ни один врач не задерживается. За последние семь лет там было пять докторов, которых жители сами же и изгнали», — признавалась в 2017 году главврач центральной районной больницы Газимуро-Заводского района Ирина Холмогорова.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачам Забайкалья не хватает досуга, а селянам — врачей