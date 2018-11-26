Медведев утвердил план развития системы поставщиков

Москва, , 07:34 — REGNUM В России утверждён план по развитию системы поставщиков, обеспечивающий расширение масштабов субконтрактации, в том числе в рамках деятельности крупнейших компаний с государственным участием и центров субконтрактации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Также утверждены основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.

Принятые решения направлены на выполнение международных обязательств по формированию российского сегмента сети промышленной кооперации и субконтрактации.

Кроме того, это система позволит стимулировать развитие субъектов малого и среднего бизнеса в качестве потенциальных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.

Для решения задач будут созданы центры субконтрактации — национальные инфраструктурные подразделения евразийской сети. Они будут осуществлять консультативное и организационное сопровождение процесса взаимодействия контракторов и субконтракторов в государствах ЕАЭС.

Читайте также: Экономика стран ЕАЭС: «Задача дедолларизации уже решена»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев проведёт заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Заседание состоится 27 ноября в Минске (Белоруссия).

Подробнее: Медведев проведёт в Минске заседание ЕАЭС