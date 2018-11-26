Рубль ослабило обострение политической обстановки — эксперт

Москва, , 07:08 — REGNUM На Мосбирже 23 ноября рубль был под давлением и довольно сильно просел к доллару и евро. С утра рубль еще пытался сопротивляться, но к вечеру атака доллара и евро на стабильность российской валюты усилилась. К закрытию торгов 23 ноября рубль упал к доллару на 0,57% до 66,19 руб., а к евро — на 0,18% до 75,03 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Основной причиной падения рубля стал обвал цены на нефть 23 ноября. Так, на торгах ICE нефть Brent потеряла в стоимости рекордные 5,6%, рухнув до $59,29 за баррель. Тем временем евро 23 ноября упало к доллару на 0,45%.

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2019−2021 годы. Это событие на рубль не оказало существенного влияния, так как обвал нефтяного рынка вызвал бегство из рубля и заставил трейдеров перекладываться в иностранные валюты. Индекс российских гособлигаций RGBI 23 ноября вечером упал на 0,21%.

В выходные (24−25 ноября) обострились отношения между Россией и Украиной из-за провокационной ситуации со стороны Украины в акватории Черного моря вблизи российской границы. Данная провокация, по мнению экспертов, нацелена на срыв возможной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите G20, который откроется 30 ноября в Буэнос-Айресе.

Исходя из ситуации на нефтяном рынке и обострения политической обстановки, прогноз по курсу доллара на сегодня, 26 ноября, повышается до 66−67 рублей, а по курсу евро — до 75−76 рублей.

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