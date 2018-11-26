В Зауралье налоговая банкротит машиностроительное предприятие

Курган, , 07:45 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы России по Курганской области требует через Арбитражный суд признать банкротом ОАО «Кургансельмаш». Заявление подано 20 ноября 2018 года и принято к производству, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Основной долг ОАО «Кургансельмаш» перед налоговой исчисляется, согласно материалам дела, 1,775 млн рублей, плюс 46,3 тыс. рублей пени. УФНС по Курганской области просит утвердить на должность временного управляющего заводом. Ранее в Арбитражном суде ОАО «Кургансельмаш» добивалось признания не подлежащим исполнению взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счёт имущества налогоплательщика. Действие постановлений региональной налоговой службы по решению суда было приостановлено.

«Статьёй 46 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путём обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или налогового агента на счетах в банках», — сообщается в решении Арбитражного суда Курганской области от 1 октября 2018 года.

Согласно сведениям об открытых счетах, подтверждённым налоговым органом, у предприятия остаток денежных средств на расчётных счетах в ПАО «Сбербанк» составляет 0 руб. 00 коп., в АО «Россельхозбанк» — 3,4 тыс. рублей.

История ОАО «Кургансельмаш» берёт начало в 1900 году. Это машиностроительное предприятие специализируется на выпуске доильных установок, резервуаров-охладителей молока и другого оборудования для оснащения ферм.

Банкротство завода грозит потерей рабочего места для 225 человек в Кургане. Как ранее сообщал в интервью Ura.ru гендиректор и бенефициар ОАО «Кургансельмаш» Пётр Гринюк, «завод едва выживает, но пока работает».

По материалам дела, представленным в Арбитражный суд Курганской области, известно, что чистый убыток ОАО «Кургансельмаш» за 2017 год составил 26 тыс. рублей, за 2016 год — 10 тыс. рублей.