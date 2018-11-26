Имущество супруги: экс-главе «Татфондбанка» выворачивают карманы

Казань, , 05:39 — REGNUM Финансовый управляющий бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина начала сбор документов по активам экс-банкира, в том числе и относительно имущества его супруги Лидии Мусиной. Арбитражный суд Татарии открыл доступ к сведениям об имеющихся у неё ценных бумагах, ожидаемых выплатах. ООО «Евроазиатский Регистратор» в рамках дела о банкротстве Роберта Мусина обязано предоставить запрошенные данные до 20 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после того, как эффект от ввода временной администрации в декабре 2016 года не был достигнут, «Татфондбанк» лишился лицензии. Она была отозвана в марте 2017 года, а уже в апреле банк был обанкрочен. Депутат Госсовета РТ и теперь уже бывший глава ТФБ Роберт Мусин стал фигурантом ряда уголовных дел. На сегодня ущерб от них превышает 50 млрд рублей, при этом по ряду эпизодов ТФБ уже потребовал с бывшего банкира выплаты свыше 21 млрд рублей. Одновременно с расследованием уголовных дел и банкротством ТФБ, конкурсный управляющий последнего потребовал признать банкротом как физлицо самого Мусина. В июле 2018 года суд удовлетворил иск, признав должника банкротом и начал процедуру реализации имущества.

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В рамках процедуры возникло множество странностей: Мусиным, как единственным участником ряда юрлиц, было принято решение об их ликвидации, которое сейчас оспаривает арбитражный управляющий, ряд компаний, где экс-банкир является единственным участником, заявили, что он им задолжал крупные суммы по договорам займов, обнаружился факт дарения дорогостоящих апартаментов Роберта Мусина его дочерям, а также в период, когда в отношении него проходила процедура реструктуризации задолженности, он заключил брачный договор с супругой. Последний также пытаются обжаловать кредиторы, основной из них — «Татфондбанк», который сам должен кредиторам свыше 158 млрд рублей.

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Лидия Мусина ранее также являлась директором ряда компаний. Её доход за 2017 год, обнародованный как доход супруги депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, составил 4,692 млн рублей против 31,89 млн рублей в 2016 году. Доход самого экс-банкира в 2017 году составил 8,9 млн рублей против 31,131 млн рублей за год до этого.

Финансовый управляющий Роберта Мусина, назначенная судом Елена Рогожкина запросила сведения об имеющихся у Лидии Мусиной ценных бумагах, в том числе 1 157 520 обыкновенных акций ОАО «КМК-Инвестор», о состоянии расчетов между Мусиной и ОАО «КМК-Инвестор» по ценным бумагам с указанием размера выплаты, даты выплаты, реквизитов, по которым была произведена оплата, информацию об ожидаемых выплатах в пользу Мусиной Л.Н. с указанием размера ожидаемой выплаты и срока выплаты. ОАО связано с самим Робертом Мусиным.

Данные сведения ООО «Евроазиатский Регистратор» должен предоставить в суд до 20 декабря 2018 года. Суд также предупредил ООО «об ответственности, применяемой в порядке главы 11 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить документы по неуважительной причине, либо неизвещения суда о невозможности представить документы».

При этом определение обжалованию не подлежит.