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Кудрин о Роскосмосе: разворованы миллиарды рублей

Экономика

Глава Счетной палаты рассказал о «больших проблемах»

Москва, 26 ноября 2018, 01:56 — REGNUM  Госкорпорация «Роскосмос» стала рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1», которая вышла в эфир 25 ноября.

По словам Кудрина, с Роскосмосом «большие проблемы» — обнаружены нерациональные траты, различные нарушения финансовой дисциплины. Так, ведомство неверно проводит закупки, цены в которых завышены, допускает простаивание объектов, «омертвление» средств на недостроях.

«Кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано ‑ и сейчас идут расследования», — добавил глава Счетной палаты.

Ранее в отчете Счетной палаты говорилось, что в 2017 году в работе Роскосмоса выявили нарушения на общую сумму 785,5 млрд рублей.

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Счетная палата РФ
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