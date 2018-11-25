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Китайско-японский форум энергосбережения прошел в Пекине

Экономика

Участники согласовали ряд новых проектов и высказались за всестороннее расширение сотрудничества

Китайско-японский форум энергосбережения прошел в Пекине
Chongkian
Тайчжунская ТЭС

Пекин, 25 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  В Пекине прошел 12-й китайско-японский форум по вопросам энергосбережения и охраны окружающей среды, на котором стороны согласовали 24 новых проекта в освоении перспективных источников энергии, защиты окружающей среды, развитии «умных» городов, развитии экономики замкнутого цикла, сообщает 25 ноября Синьхуа.

Отдельное внимание было уделено теме противодействия глобальным климатическим изменениям и энергосбережению, что особенно показательно на фоне того, что в Китае велик удельный вес угольной генерации, а Япония после аварии на АЭС в Фукусиме также быстро наращивает угольное производство энергии. Поэтому в число обсуждаемых вопросов было включено совершенствование технологий «чистого» сжигания угля в теплоэнергетике.

Организаторами форума выступили Министерство коммерции и Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, а также Министерство экономики и промышленности Японии и Японо-китайская ассоциация по делам экономики и торговли.

Руководитель китайского Госкомитета по реформам и развитию Хэ Лифэн подчеркнул большое значение, которое уделяется технико-экономическим обменам и практическому сотрудничеству между сторонами, поддержав активное участие в этом японских инвесторов.

С обеих сторон форум собрал около 800 участников.

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Энергетика
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