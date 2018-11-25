В Челябинске откроется новая площадка регионального оператора Сколково

Челябинск, , 16:00 — REGNUM Технопарк информационных технологий города Челябинск запустит новую площадку со статусом регионального оператора фонда «Сколково» 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

Новая площадка станет местом взаимодействия между фондом «Сколково», Фондом развития интернет инициатив, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, действующими компаниями и новыми проектами.

В рамках открытия площадки пройдёт круглый стол «Институты развития: как построить единую систему поддержки глобальных чемпионов», в котором примут участие представители органов власти, бизнеса и научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года статус регионального оператора фонда «Сколково» получил Кузбасский технопарк в городе Кемерово.

Статус регионального оператора даёт возможность площадкам участвовать в программах и мероприятиях фонда, а также открывает доступ к ресурсам центров коллективного использования.