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В Челябинске откроется новая площадка регионального оператора Сколково

Экономика

Новая площадка станет местом взаимодействия между фондами, действующими компаниями и новыми проектами

В Челябинске откроется новая площадка регионального оператора Сколково
miksoladi
Сколково

Челябинск, 25 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Технопарк информационных технологий города Челябинск запустит новую площадку со статусом регионального оператора фонда «Сколково» 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

Новая площадка станет местом взаимодействия между фондом «Сколково», Фондом развития интернет инициатив, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, действующими компаниями и новыми проектами.

В рамках открытия площадки пройдёт круглый стол «Институты развития: как построить единую систему поддержки глобальных чемпионов», в котором примут участие представители органов власти, бизнеса и научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года статус регионального оператора фонда «Сколково» получил Кузбасский технопарк в городе Кемерово.

Статус регионального оператора даёт возможность площадкам участвовать в программах и мероприятиях фонда, а также открывает доступ к ресурсам центров коллективного использования.

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