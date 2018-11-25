Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Компания Microsoft обошла по рыночной капитализации компанию Apple, став самой дорогой американской организацией. Об этом сообщает BusinessToday.

Эксперты оценили рыночную капитализацию Microfost в $753,3 млрд, что позволило ей обойти Apple, оценённую в $746,8 млрд.

Тройку самых дорогих американских компаний замкнула Amazon с показателем $736,8 млрд. Она обошла Alphabet (родительский холдинг компании Google), оценённый в $725,5 млрд.

Отметим, компания Apple опережала Microsoft по рыночной капитализации с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $1 трлн.

Эксперты связывают падение капитализации Apple со снижением продаж смартфонов iPhone.