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Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Экономика

Компания Apple опережала Microsoft по рыночной капитализации с 2010 года

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
Ben Franske
Microsoft

Вашингтон, 25 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Компания Microsoft обошла по рыночной капитализации компанию Apple, став самой дорогой американской организацией. Об этом сообщает BusinessToday.

Эксперты оценили рыночную капитализацию Microfost в $753,3 млрд, что позволило ей обойти Apple, оценённую в $746,8 млрд.

Тройку самых дорогих американских компаний замкнула Amazon с показателем $736,8 млрд. Она обошла Alphabet (родительский холдинг компании Google), оценённый в $725,5 млрд.

Отметим, компания Apple опережала Microsoft по рыночной капитализации с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой превысила $1 трлн.

Эксперты связывают падение капитализации Apple со снижением продаж смартфонов iPhone.

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